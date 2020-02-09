“ACCIDENTE DE TRÁNSITO SOBRE RUTA PCIAL 27″ENTRE SERRANO Y SAN JOAQUÍN

ESTE SÁBADO LAS 15:02 HS. PERSONAL POLICIAL DE SERRANO RECIBIÓ UN LLAMADO AL 101 SIN IDENTIFICARSE, MANIFESTANDO QUE EN RUTA PCIAL N° 27 CAMINO A SAN JOAQUÍN SE HABRÍA PRODUCIDO UN VUELCO DE UN AUTOMÓVIL. SE HIZO PRESENTE POLICIA DE SERRANO Y PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS. AL LLEGAR EL CONDUCTOR YA HABÍA SIDO TRASLADADO EN UN VEHICULO PARTICULAR Y EL RODADO ACCIDENTADO SE ENCONTRABA EN LLAMAS POR MOTIVOS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER. EL CONDUCTOR RESULTÓ SER *MALDONADO JUAN RAMON* DE 43 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE JOVITA. EL VEHICULO UN FIAT DUNA. SE TRASLADO HASTA NOSOCOMIO LOCAL DONDE FUE ATENDIDO POR MEDICO DE GUARDIA QUIEN ESTE DERIVA AL MISMO POR TENER TRAUMATISMO DE TABIQUE, AL HOSPITAL DE LA CIUDAD DE LABOULAYE. INTERVIENE FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE LABOULAYE