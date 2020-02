Anticonceptivos: por qué hay personas que creen que es riesgoso usarlos por mucho tiempo

Más allá de las creencias populares, el uso de pastillas anticonceptivas de manera prolongada, no altera la capacidad reproductiva de cara al futuro. Otros métodos hormonales como el anillo vaginal o parche, tampoco producen problemas de fertilidad.

Más bien hay otros factores que podrían estar influyendo y que, para sorpresa de muchas parejas, aparecen al momento de abandonar los métodos anticonceptivos. He aquí, justamente una interesante relación que observamos cada tanto en las clínicas de fertilidad.

Gabriela es un ejemplo de ello: descubrió su falla ovárica recién cuando dejó de cuidarse con pastillas anticonceptivas y no lograba el embarazo. Gracias a la fertilización asistida, su hijo ya tiene 3 años.

Pastillas y edad

Como ya sabrán, las pastillas pueden tomarse por años sin ninguna necesidad de suspenderlas, si así se lo desea.

Y si bien es cierto que no todos los cuerpos reaccionan igual ante su uso, están las que eligen otros métodos para cuidarse (que le resulta menos invasivos), y que incluso, pueden fallar en su objetivo de prevenir embarazos no deseados. Sí vemos necesario aclarar, que las pastillas no producen efectos negativos para la planificación familiar.

De hecho, en dónde si hay que prestar atención, es en la relación directa entre la edad de la mujer y el tiempo prolongado que lleva cuidándose.

¿Por qué decimos esto? Porque al nacer con un número limitado de óvulos, la fertilidad de la mujer declina con los años. Después de los 40 es más difícil para una mujer lograr el embarazo y al llegar a los 50, época en que se terminan los óvulos (menopausia) sólo es posible el embarazo utilizando óvulos donados.

Entonces, para una mujer de 20 años que no siente la necesidad de ampliar su familia, el usar pastillas durante 10 años, no debería presentar un problema a futuro, ya que cuando decida dejar de cuidarse (si es que lo decide alguna vez), ya tendrá 30 y su fertilidad retorna de manera normal. Es decir, si estaba apta para lograr un embarazo antes, lo estará después.

En cambio, la misma lógica no funciona igual para una mujer de 30 años. ¿Cuál es la diferencia? Simple: si la misma elige cuidarse durante 10 años, al llegar al momento de dejar de hacerlo, ya tendrá 40 años. Y las chances, como ya dijimos, pueden reducirse.

“Eso se está viendo en consultorio: mujeres que tomaron pastillas muchos años, y que se deciden a buscar un embarazo con más de 39/ 40 años. En ese caso, las pastillas no tienen nada que ver con la posibilidad de lograrlo, sino que sus chances son menores por la edad. Como lo serían para cualquier mujer, aunque no haya tomado anticonceptivos previamente”, admite Celina Palena, del staff médico de CIGOR (Centro de Ginecología y Obstetricia).