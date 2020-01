Comieron una picada en Carlos Paz y los indignó el precio

Las quejas de los turistas por los precios en algunos locales gastronómicos de la villa serrana se repiten verano tras verano, pese a que el empresariado del rubro pretende establecer valores relativamente accesibles al bolsillo de los visitantes en el contexto de crisis económica.

María José Nieto, contó que el miércoles por la noche fue junto a otras tres personas al teatro a Carlos Paz. “Llegamos temprano y para hacer tiempo nos sentamos en una mesa de un bar de la peatonal”, señaló.

“Vino el mozo, le pedimos la carta y nos dijo que no tenían. Inmediatamente nos preguntó qué queríamos comer y le pedimos una picada para cuatro, dos limonadas, un chopp y un fernet”, especificó la clienta.

Cuando se hizo la hora de entrar al teatro, un integrante del grupo pidió la cuenta y el mozo se acercó a la mesa: “Nos dijo que el total era 3.450 pesos y quedamos helados. Le solicitamos el ticket pero, como tardó muchísimo en traerlo, fuimos nosotros a la caja a pedirlo”.

“Me da mucha bronca que se aprovechen así de la gente. Es una vergüenza. Nosotros reconocemos que cometimos el error de no insistir por la carta ni preguntar los precios, pero no es para que se abusen así de los turistas. Nosotros no volvemos más”, se quejó la mujer.

¿Cuánto cuesta?

Pablo García es un histórico empresario del rubro que tiene dos locales en la avenida céntrica de la ciudad turística. En contacto con ElDoce.tv manifestó: “Nosotros tenemos una picada para cuatro en 980 pesos. La medida de fernet cuesta 120 pesos y la gaseosa cola para acompañar 90 pesos, o sea que el fernet con coca vale 210”.

Desde la Asociación Hotelera y Gastronómica de Carlos Paz (Ashoga) sugieren a los visitantes pedir la carta con la lista de precios al mozo en cualquier local antes de indicar el pedido.

Los precios deben estar debidamente indicados en la carta y además deben estar expuestos y visibles en el local gastronómico, manifestaron desde la institución.