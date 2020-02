Cómo se cobrará la Ayuda Escolar Anual que otorga la Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció hoy que las familias con chicos escolarizados de entre 4 y 17 años podrán cobrar la Ayuda Escolar Anual entre los meses de marzo y abril, sin necesidad de realizar ningún trámite.

En el caso de las familias con niños escolarizados de entre 45 días de vida y 4 años o de entre 17 y 18 años se necesita un presentar un formulario. Esto último también es así para familias con hijos mayores de 18 años que tengan alguna discapacidad y vayan a alguna institución educativa formal.

“Como es habitual para todas y todos los beneficiarios con hijos de entre 4 a 17 años que asisten a un establecimiento educativo incorporado a la enseñanza oficial, la Anses liquidará en forma masiva la Ayuda Escolar Anual”, indicó el organismo.

La Ayuda Escolar Anual es un monto que otorga la Anses por cada hijo en edad escolar a las personas que perciben la Asignación Universal por Hijo o la Asignación Familiar. La cobra uno solo de los padres, una vez, por año entre marzo y abril. El monto a percibir en 2020 será de $2300.

Por otra parte, los beneficiarios que tengan hijos escolarizados pero que estén por fuera del rango antes mencionado (es decir, que tengan entre 45 días y los 4 años, o entre 17 y 18 años, o mayores de 18 años con discapacidad), deberán presentar el Formulario de Acreditación de Escolaridad.

“Si hay alguna familia que no cobre ahora por algún motivo, puede presentar el certificado hasta el último día del año, no es que si no se cobra ahora no se cobra nunca”, explicaron desde Anses.

Los monotributistas. Esta asignación está disponible para monotributistas, siempre y cuando pertenezcan a una categoría menor a la I y tengan sus pagos al día.