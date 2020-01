Imputaron a Pablo Rago por abuso sexual

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54 del Poder Judicial de la Nación imputó, el 30 de diciembre, al actor Pablo Rago por la causa de abuso sexual que inició Érica Basile.

El documento emitido por el Juzgado informa la decisión de abrir la causa y tomar como abogados defensores a Fernando Burlando y Alejandro Díaz. Además, se requiere que se tenga en cuenta “lo expuesto en la diligencia policial” y que “se libere de oficio a la Oficina de Violencia Doméstica a fin de certificar la existencia de denuncia por parte de Erica”. Se indicó también una pericia psicológica sobre Basile, por lo que Rago tendrá que poner sus peritos de parte.

Desde la defensa del acusado aseguraron que tendrían pruebas que podrían demostrar que la denunciante habría mantenido contacto con el actor luego del 2015 a quien le habría escrito para pedirle trabajo en reiteradas ocasiones.

Basile había asegurado que en el año 2015 aceptó la invitación de Rago a su domicilio y que una vez ahí, luego de que el actor fumara un cigarrillo de marihuana, le solicitó realizar una práctica sexual que ella no acostumbraba y con la que no estaba de acuerdo. Luego de esa discusión, según el relato de la mujer, hubo penetración no consentida por parte del denunciado.