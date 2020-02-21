Laboulaye: Se demoró un poso en la vereda de calle independencia y cayeron 2 mujeres.

PERSONAL POLICIAL ES COMISIONADO VÍA RADIAL AL LUGAR DONDE SE HABIA ABIERTO UN POZO EN LA VEREDA Y HABIAN CAIDO DOS MUJERES EN EL INTERIOR, CONSTITUIDOS EL PERSONAL OBSERVA UNA MUJER SORAYA CASINA ROMERO DE 45 AÑOS S/C SARMIENTO 802 TIRADA EN EL SUELO BOCA ARRIBA ACUSANDO UN FUERTE DOLOR EN LAS COSTILLAS PRODUCTO DE QUE CAMINABA POR INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE, A LA ALTURA DEL 472 JUNTO A SU AMIGA CONSTANZA ANITA CRESPO DE 24 AÑOS DNI 38419475 DOMICILIADA EN VILLA ALLENDE, Y SE DESMORONA LA VEREDA A SUS PIES CAYENDO AMBAS EN EL POZO DE UNOS DOS METROS POR UN METRO Y MEDIO Y UN METRO DE DIAMETRO Y MEDIO DE PROFUNDIDAD, NO PROVOCANDO LESIONES EN LA SEGUNDA, SIENDO AYUDADAS A SALIR DEL MISMO POR VECINOS Y TRANSEÚNTES ISAIAS JOSE 66 AÑOS S/C ALVEAR 435 Y NORMA TONDINI 71 AÑOS S/C INDEPENDENCIA 472 (DUEÑA DEL DOMICILIO FRENTISTA) PARA LUEGO SER TRASLADADAS POR EL SERVICIO DE EMERGENCIA AMI A/C DRA BELTRAN, AL HOSPITAL LOCAL,SE HACE ENTREGA DE ACTUACIONES EN LA UNIDAD