Laboulaye: Tentativa de Robo en Calle Fitipaldi anoche a las 23 horas.

PERSONAL POLICIAL ES COMISIONADO POR LLAMADO AL 101 DEL DAMNIFICADO JUAN FONTANELLA 56 AÑOS DNI 16361920 FITIPALDI 185 MANIFESTANDO QUE UN SUJETO INTENTO INGRESAR A SU DOMICILIO PARA ROBARLE, CONSTITUIDO PERSONAL LO ENTREVISTA Y DICE ESTAR CON UNA ACOMPAÑANTE VIVIANA MARTINEZ 37 AÑOS ALBERDI 480 Y AL SALIR PARA LLEVARLA ABRE LA PUERTA Y SE ENCUENTRA CON UN ENCAPUCHADO CON ALGO EN LA MANO QUE NO LOGRA DISTINGUIR QUE ERA Y LE DICE… “ESTO ES UN ROBO” EMPUJANDO LA PUERTA, HACIENDO FUERZA EL DAMNIFICADO LOGRANDO CERRAR LA PUERTA, PONIENDO EN FUGA AL AGRESOR, NO NOTANDO LUEGO DE ÉSTO DAÑO NI ROTURA ALGUNA, ENTREGANDO ACTUACIÓN EN LA UNIDAD JUDICIAL.