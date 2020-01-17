SER SOLIDARIOS PARA NUESTROS HERMANOS DE BUENA ESPERANZA SAN LUIS

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17 enero, 2020
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COLABOREMOS EN LO QUE PUEDAN ESTAMOS RECIBIENDO EN  CADENA DEL SUR..NICOLÁS BRUZONE
EMISORAS QUE PUEDEN LLEVAR SUS DONACIONES : RADIO ACTIVA JOVITA MATTALDI
DEL SUR FM ; ITALO Y RANQUEL STEREO BUCHARDO  CADENA DEL SUR NICOLÁS BRUZONE ,

AYUDEMOS EN LO QUE PODAMOS AGUA. LAVANDINA . ROPA CALZADOS  ALIMENTOS NO PERECEDERO SEAMOS SOLIDARIOS CON LO QUE PODAMOS ENTRE TODOS UN GRANITO ES MUCHO LOS QUE QUIERAN COLABORAR ACÁ EN BRUZONE ARRIMAR LO A NUESTRA RADIO DESDE YA MUCHAS GRACIAS